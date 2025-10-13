Il taglio del peso è pericoloso può portare all’arresto cardiaco e alla morte | l’esperto commenta la nuova moda della boxe

Il taglio del peso nella boxe e negli sport da combattimento in generale è la pratica in cui l’ atleta riduce, solitamente molto rapidamente, il proprio peso corporeo per rientrare in una determinata categoria il giorno della pesatura ufficiale. Poi, dopo il peso, nelle 24-36 ore che precedono il match, l’atleta si reidrata e si rifocilla, salendo di peso, talvolta anche di 10 kg. “Una definizione scientifica di taglio del peso, terminologia nata negli spogliatoi delle palestre, non esiste, però compare ormai da un po’ di tempo anche in articoli scientifici “. Il Dottor Massimiliano Bianco è docente all’Università Cattolica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

