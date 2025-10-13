Il summit di Trump e al-Sisi per la pace in Medio Oriente | da Gaza alla regione tutti gli scenari

Il presidente statunitense Donald Trump vivrà nella giornata odierna un duplice, grande momento: prima l’arrivo in Israele e il discorso alla Knesset, parlamento dello Stato Ebraico, per celebrare il cessate il fuoco con Hamas e la liberazione degli ostaggi detenuti dal 7 ottobre 2023 mediata da Washington. Poi l’evento politicamente più sostanziale: il summit di Sharm-el-Sheikh convocato per dare solidità a quell’accordo di cessate il fuoco emerso nei giorni scorsi e provare a strutturare un patto per il Medio Oriente sull’onda lunga del negoziato andato in porto nella stessa località balneare pochi giorni fa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il summit di Trump e al-Sisi per la pace in Medio Oriente: da Gaza alla regione, tutti gli scenari

In questa notizia si parla di: summit - trump

Qual è davvero la posta in gioco al summit Trump-Putin

Trump, non cerco summit con Xi, forse in Cina ma su invito

Ucraina, luce verde da Mosca: il summit Trump-Putin si farà

Non prenderà parte al summit per la pace di domani sotto la guida di Trump - facebook.com Vai su Facebook

Vertice a #Sharmel-Sheikh, #Trump e #Al-Sisi guidano il summit per la pace a #Gaza e Medio Oriente ? di Tommaso Angelini - X Vai su X

Il summit di Trump e al-Sisi per la pace in Medio Oriente: da Gaza alla regione, tutti gli scenari - Sheikh convocato per dare solidità a quell’accordo di cessate il fuoco emerso nei giorni scorsi e provare a strutturare un patto per ... Secondo msn.com

Summit in Egitto su Gaza: Trump e Sisi guideranno la cerimonia della firma. Esclusi Israele e Hamas. Abu Mazen ci sarà. Iran invitato ma «indeciso» - presieduta dal presidente egiziano Al Sisi e dallo stesso Trump, in arrivo a Sharm dopo la visita lampo in Israele, dove è previsto un suo breve intervento alla Knesset e dove ... Scrive msn.com