Il successo della seconda edizione di FRAGILE 2025 | Parma capitale delle arti e discipline sostenibili

Grande successo per la seconda edizione di FRAGILE 2025, il Festival delle Arti e Discipline sostenibili, un evento unico nel suo genere che si è tenuto dal 10 al 12 ottobre a Parma in cinque splendide location diffuse in città: Colonne 28, Casa della Musica, Sala Show Cooking, Italia Veloce e Borgo Goldoni. La città di Parma ospita FRAGILE, edizione 2025: un festival diffuso tra cultura, ambiente e visione del futuro. Dal 10 al 12 ottobre 2025, la città di Parma ha accolto la seconda edizione di FRAGILE – Festival delle Arti e Discipline Sostenibili, trasformandosi per tre giorni in un grande laboratorio urbano di idee, pratiche e visioni dedicate alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Il successo della seconda edizione di FRAGILE 2025: Parma capitale delle arti e discipline sostenibili

