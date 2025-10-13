Il successo della seconda edizione di FRAGILE 2025 | Parma capitale delle arti e discipline sostenibili

Spettacolo.periodicodaily.com | 13 ott 2025

Grande successo per la seconda edizione di  FRAGILE 2025, il  Festival delle   Arti e Discipline sostenibili, un evento unico nel suo genere che si è tenuto dal  10 al 12 ottobre a Parma  in cinque splendide location diffuse in città:  Colonne 28,  Casa della Musica,  Sala Show Cooking,  Italia Veloce  e  Borgo Goldoni.  La città di Parma ospita FRAGILE, edizione 2025: un festival diffuso tra cultura, ambiente e visione del futuro. Dal 10 al 12 ottobre 2025, la città di Parma ha accolto la seconda edizione di FRAGILE – Festival delle Arti e Discipline Sostenibili, trasformandosi per tre giorni in un grande laboratorio urbano di idee, pratiche e visioni dedicate alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

