Il sondaggio di Mentana rovina la festa a Schlein e Conte | dati impietosi
Il nuovo sondaggio SWG per il Tg La7, diffuso il 13 ottobre 2025, fotografa un quadro politico sostanzialmente stabile dove però le principali forze di opposizione vedono il segno meno nel giorno della vittoria nelle regionali della rossa Toscana. Fratelli d'Italia resta saldamente primo partito con il 30,8%, invariato rispetto alla settimana precedente. Il Partito Democratico scende lievemente al 21,8% (-0,1), mentre il Movimento 5 Stelle arretra al 13,4% (-0,2). In calo anche la Lega (8,7%, -0,1) e Forza Italia (7,8%, -0,2). Stabili invece Verdi e Sinistra, al 6,8%. Nel campo centrista si registrano piccoli segnali positivi: Azione cresce al 3,1% (+0,1), Italia Viva sale al 2,4% (+0,2) e +Europa al 1,9% (+0,1). 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: sondaggio - mentana
