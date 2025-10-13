Il sollievo dei leader europei dopo il rilascio degli ostaggi Meloni | Ora costruire la pace Kallas | Riparte la missione Ue a Rafah
Dopo la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani da Gaza, anche i leader di Italia e Unione europea si uniscono al coro di sollievo e speranza per la svolta possibile nel devastante conflitto in Medio Oriente. « Un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump », scrive su X la premier Giorgia Meloni, in viaggio verso l’Egitto. Oggi a Sharm el-Shekih si terrà infatti la cerimonia di celebrazione della firma sull’«Accordo di pace» – spinto dal presidente Usa e mediato anche da Egitto, Qatar e Turchia – alla quale saranno presenti sia il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Open.online
Il sollievo dei leader europei dopo il rilascio degli ostaggi. Meloni: «Ora costruire la pace». Kallas: «Riparte la missione Ue a Rafah»
