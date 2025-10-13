Il sole resiste anche nell’inizio di settimana | massime sopra i 20°C
Un promontorio anticiclonico centrato sull’Europa occidentale proteggerà in parte anche la nostra regione garantendo temperature miti e tempo abbastanza soleggiato. Le previsioni del tempo a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 13 ottobre 2025 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. In mattinata possibili foschie o banchi di nebbia sulla medio-bassa pianura. Temperature: Minime comprese tra 9 e 14°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 19 e 23°C. Venti: In pianura deboli da sud-ovest, in quota deboli da nord-est. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
