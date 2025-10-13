Il sindaco incontra la comandante della Penitenziaria e il presidente di Nessuno è cattivo per sempre

Riminitoday.it | 13 ott 2025

Lunedì mattina (13 ottobre) il sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato nella residenza municipale la comandante della Polizia Penitenziaria Aurelia Panzeca accompagnata da Pierfrancesco Bruno, presidente dell’associazione ‘Nessuno è cattivo per sempre’, che hanno portato in dono un manufatto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

