Il sindaco Basso rivela | L' Ipsia avrà una nuova sede alla Casa della Fanciulla

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è spostare l'Ipsia Zanussi nell'ex Casa della Fanciulla. Lo stabile abbandonato in piazzale Sacro Cuore, già di proprietà dell'Opera Sacra Famiglia, che dovrà comunque ospitare studenti delle scuole superiori, potrebbe aver trovato un destino. Il sindaco. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

