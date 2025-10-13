Il silenzio spazio di luce riflessione sul Beato Angelico

Domenica 19 ottobre 2025 (ore 17.45) la Fondazione Casa della Divina Bellezza di Forza d’Agrò (ME) ospiterà la conferenza “Il silenzio, spazio di Luce. Riflessione sul Beato Angelico”.Sesto appuntamento del ciclo “Il Silenzio e il Martirio”, l’incontro sarà curato dallo storico e critico d’arte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

