Il silenzio spazio di luce riflessione sul Beato Angelico
Domenica 19 ottobre 2025 (ore 17.45) la Fondazione Casa della Divina Bellezza di Forza d’Agrò (ME) ospiterà la conferenza “Il silenzio, spazio di Luce. Riflessione sul Beato Angelico”.Sesto appuntamento del ciclo “Il Silenzio e il Martirio”, l’incontro sarà curato dallo storico e critico d’arte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: silenzio - spazio
A “Spazio Sud” l’omaggio a Charlie Kirk. Malan: «Silenzio e giustificazioni sono agghiaccianti. La sua voglia di confronto sia d’esempio»
Ogni spazio merita una seconda possibilità. Dove c’erano muri grezzi e silenzio, ora c’è luce, calore e armonia. Abbiamo trasformato un ambiente dimenticato in un piccolo rifugio dal carattere deciso e accogliente. Arredi su misura che raccontano una nuov - facebook.com Vai su Facebook
Il silenzio può essere virtuoso, quando riduce il rumore e crea spazio per comprendere. Può essere vizioso, quando nasconde bias e cattive abitudini mentali. Con l’IA questa ambivalenza diventa quotidiana. Video con @gnntridentehttps://brunomastro.it/20 - X Vai su X
Dal silenzio alla parola: una serata di riflessione con Adriano Patti al Museo Diocesano - Un’occasione preziosa per chi desidera esplorare i temi della legalità, della giustizia e della parola autentica: giovedì 16 ottobre alle ore 18, il Museo Diocesano ospita la presentazione del nuovo ... Da targatocn.it
Il silenzio lascia spazio alla luce e alla musica - Torna a Rimini, come ogni anno, la suggestiva alba, il 21 giugno alle 5 nella spiaggia antistante Riminiterme con il concerto di Semplicemente Frida, in tour con Mark Glentworth. Come scrive quotidiano.net