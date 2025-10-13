Il significato del pugnale di Cesare Paciotti simbolo iconico delle creazioni del brand

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesare Paciotti è morto a 67 anni a causa di un malore. Il simbolo della sua azienda e delle sue creazioni era il pugnale, riportato anche su borse e scarpe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: significato - pugnale

significato pugnale cesare paciottiIl significato del pugnale di Cesare Paciotti, simbolo iconico delle creazioni del brand - Il simbolo della sua azienda e delle sue creazioni era il pugnale, riportato anche su borse e ... Da fanpage.it

significato pugnale cesare paciottiAddio a Cesare Paciotti, il re della scarpa italiana - La moda dice addio a Cesare Paciotti, il re della scarpa italiana scomparso a 67 anni. Riporta amica.it

Cerca Video su questo argomento: Significato Pugnale Cesare Paciotti