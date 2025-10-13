Il servizio svolto nelle scuole paritarie vale per il concorso PNRR3? Pillole di Question Time

Nel question time dell’8 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata affrontata una questione che interessa molti insegnanti con esperienza nel settore privato: la validità delle annualità di servizio svolte nelle scuole paritarie ai fini dell’accesso ai percorsi abilitanti e al concorso PNRR 3. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it