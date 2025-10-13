Il Sephoria di Parigi è il nuovo Coachella del beauty

Parigi si è trasformata per un weekend nella capitale mondiale del beauty. Il motivo? L’arrivo di Sephoria, l’evento firmato Sephora che ogni anno ridefinisce cosa significa vivere la bellezza. Dopo Milano e Shanghai, il festival è approdato alla Maison de la Mutualité con un format tutto nuovo, pensato per un pubblico sempre più giovane, connesso e pronto a farsi travolgere dall’esperienza. Sephoria conquista Parigi: il beauty festival più atteso sbarca in Europa con oltre 45 brand e un’energia da fashion week. Due piani, oltre 45 brand e una line-up di masterclass che sembrano un sogno per chiunque ami skincare, make-up e profumi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

