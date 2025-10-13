Il runner cesenate non si ferma un' altra impresa a Chicago | chiude la maratona come primo italiano over 60

Un’altra bella impresa per il podista cesenate Roberto Palmas. Dopo aver corso nel 2024 le maratone di Berlino e New York, e dopo aver vinto il 4 settembre scorso con il Quartiere Ravennate la prima edizione della manifestazione “Quartieri in Pista”, domenica scorsa 12 ottobre è stato il turno di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il runner cesenate non si ferma, un'altra impresa a Chicago: chiude la maratona come primo italiano over 60 - In compagnia di altri quattro amici runner del Seven di Savignano, Massimo Manenti, Giuseppe Masaracchia, Nicola Rosati e Alessandro Zoffoli, Palmas ha affrontato una delle maratone più famose e spett ... cesenatoday.it scrive