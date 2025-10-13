Il Rugby San Giorgio del Sannio 1973 riparte | successo per il primo Open Day

Tempo di lettura: 2 minuti Grande entusiasmo e partecipazione per la ripartenza del movimento rugbistico a San Giorgio del Sannio. Il Rugby San Giorgio del Sannio 1973 ha organizzato con successo il suo primo Open Day lo scorso sabato 11 ottobre, segnando l’inizio di un ambizioso progetto di rilancio della palla ovale nella comunità. L’evento, tenutosi presso il campo dei Monaci a San Giorgio del Sannio recentemente recuperato, ha visto una buona affluenza di ragazzi e genitori, desiderosi di riscoprire i valori e la passione di uno sport che affonda le radici nella tradizione locale fin dal 1973. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

