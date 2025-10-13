Il Rugby San Giorgio del Sannio 1973 riparte | successo per il primo Open Day
Tempo di lettura: 2 minuti Grande entusiasmo e partecipazione per la ripartenza del movimento rugbistico a San Giorgio del Sannio. Il Rugby San Giorgio del Sannio 1973 ha organizzato con successo il suo primo Open Day lo scorso sabato 11 ottobre, segnando l’inizio di un ambizioso progetto di rilancio della palla ovale nella comunità. L’evento, tenutosi presso il campo dei Monaci a San Giorgio del Sannio recentemente recuperato, ha visto una buona affluenza di ragazzi e genitori, desiderosi di riscoprire i valori e la passione di uno sport che affonda le radici nella tradizione locale fin dal 1973. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: rugby - giorgio
Domani sera, a partire dalle ore 19, allenamento congiunto di Rugby Mix Ability! A scendere in campo i nostri Canguri d'acciaio, gli amici Passeri da San Giorgio delle Pertiche e le nostre formazioni giovanili Under 16 femminile, Under 14 e Under 18 maschi - facebook.com Vai su Facebook
San Giorgio del Sannio – Attesa finita, si inaugura il nuovo ‘Campo dei Monaci’ - San Giorgio del Sannio si prepara a riabbracciare un luogo simbolo della sua storia sportiva e sociale. Scrive ilsannioquotidiano.it