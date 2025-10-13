Il ritorno degli ostaggi morti | Hamas ha bisogno di tempo per trovare i cadaveri Non sanno dove si trovano
Ora che sono tornati i vivi, resta l’attesa per i morti. Di chi è stato ucciso dai miliziani o bombardato dai raid israeliani, mentre era prigioniero a Gaza, sotto sequestro dal 7 ottobre 2023. Hamas ha bisogno di tempo – fino al 19 ottobre circa – per rintracciare i corpi degli ostaggi morti, perché sono stati affidati a diverse milizie islamiste della Striscia. Il gruppo terrorista ha detto ai mediatori di non sapere dove si trovano alcuni dei resti dei rapiti, il che potrebbe ritardarne la restituzione. L’esercito prevede che i cadaveri vengano restituiti nell’arco di diversi giorni alle truppe presenti a Gaza, dove si terrà una piccola cerimonia, guidata da un rabbino militare, in loro memoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
