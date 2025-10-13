Da mercoledì a venerdì la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione, presieduta da Pino Bicchielli, sarà in missione in Toscana e svolgerà audizioni di sindaci e rappresentanti istituzionali. Ma anche sopralluoghi a Prato, Montemurlo e Vernio (e poi ad Agliana, Firenze, Campi Bisenzio, Marradi, Sesto Fiorentino, Calenzano, Mugello, Valdarno e Pietrasanta). Tanti gli aspetti da approfondire a partire dall’aggiornamento dei piani di protezione civile e dall’utilizzo delle risorse stanziate, nel corso degli anni, per gli interventi di manutenzione straordinaria e programmata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rischio idrogeologico. Via a sopralluoghi e audizioni. L’indagine della commissione