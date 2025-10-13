Il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas
I primi sette ostaggi israeliani dei venti ancora vivi rapiti da Hamas sono stati liberati alle 7 del mattino. Il secondo rilascio avverrà in mattinata, mentre la piazza degli Ostaggi di Tel Aviv è piena dalle prime ore del giorno. Hamas ha consegnato i primi sette ostaggi al Comitato internazionale della Croce rossa. La lista degli ostaggi consegnata da Hamas conferma che tornano tutti uomini, tutti giovani, con il più anziano che ha 48 anni. Nessuno degli anziani rapiti il 7 ottobre è sopravvissuto e donne e bambini sono stati tutti liberati negli scambi precedenti o sono morti. Li seguiranno dopo, stasera o nei prossimi giorni, i corpi dei 28 ostaggi morti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
