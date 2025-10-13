Il rientro degli ostaggi le immagini del rilascio diffuse dall' Idf
Confine Israele Gaza, 13 ott. (askanews) - Le Forze di difesa israeliane hanno diffuso le immagini del rilascio di alcuni ostaggi tenuti prigionieri a Gaza per oltre due anni. Nei filmati si vedono Avinatan Or, Rom Braslavski, Bar Kuperstein, Evyatar David, David e Ariel Cunio, Gali e Ziv Berman e Segev Kalfon al momento della liberazione. I prigionieri, visibilmente provati, vengono accompagnati dai militari israeliani dopo essere stati consegnati dalle milizie di Hamas lungo il confine. A Ramat Gan, vicino Tel Aviv, alcuni elicotteri con a bordo gli ostaggi liberati sono atterrati al centro medico Sheba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
