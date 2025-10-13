Il riconoscimento Premio Quarenghi a Piero Volpi ricordando il medico della Grande Inter

Il responsabile dell’area medica dell’ Inter, Prof. Piero Volpi, riceverà stasera alle 20.00 a San Pellegrino Terme (Bergamo), nella cornice del Salone delle Feste dell’Hotel Bigio, il Premio “Angelo Quarenghi al medico dello sport“. "Anche quest’anno consegniamo il nostro prestigioso premio ad un grande nome in ambito medico e sportivo - spiega il dottor Giampietro Salvi, presidente del Comitato Coppa Quarenghi - Ex calciatore, oggi medico di fama internazionale, Volpi si aggiunge all’albo d’oro di quello che a me piace definire “Nobel della medicina sportiva“, nato per ricordare il nostro dottor Angelo Quarenghi, medico della grande Inter di Helenio Herrera e di campioni come Felice Gimondi, Giacomo Agostini e Sara Simeoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

