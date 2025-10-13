Il rapper Faneto nei guai | su Instagram la denuncia della ex e le immagini delle botte | Morirai non ho niente da perdere

Nei guai il rapper italo-dominicano Faneto, al secolo Valentin Antonio Segura. Una diretta su Instagram pubblicata nel weekend da Alessandra N, sua ex fidanzata, con foto, video e messaggi documenta le violenze e le minacce subite nel corso del tempo. Nelle foto la ragazza ha mostrato il suo volto tumefatto dalle percosse che avrebbe ricevuto da Faneto e nei video si sente la voce del rapper. Lui stesso l’avrebbe poi minacciata in DM stando agli screenshot pubblicati. In uno dei contenuti pubblicati, si vede la ragazza chiusa in un bagno mentre qualcuno, dall’esterno, la insulta. In altri contenuti si riproducono messaggi in cui il rapper le intimerebbe di cancellare alcuni materiali e la minaccerebbe ricordandole che morirà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il rapper Faneto nei guai: su Instagram la denuncia della ex e le immagini delle botte: “Morirai, non ho niente da perdere”

