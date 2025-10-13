Il rapper Faneto e la violenza sulla ex Alessandra | Non vali niente ti distruggo la faccia altre mille volte

MILANO – La lite fra Faneto, nome d’arte del ventenne rapper milanese-dominicano Valentin Antonio Segura e la sua la ormai ex fidanzata Alessandra, sua coetanea, è registrata con una diretta su TikTok. Lei in canotta, capelli biondi raccolti e volto tumefatto mostra i segni della violenza, occhio livido, un profondo graffio sullo zigomo, parla con lui che le dice: “Devi smetterla. ti giuro. che non sei un c. non vali un c., vengo lì e lo faccio di nuovo, ti distruggo la faccia, te lo faccio vedere io te lo rifaccio altre mille volte ”. Lei, Alessandra, protetta dal video prende coraggio e risponde: “Dai vieni, vieni qui, cosa mi vuoi fare, mi vuoi distruggere ancora la faccia?”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

