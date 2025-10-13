Il rapper Faneto denunciato dall’ex fidanzata | la Procura di Milano apre un’inchiesta

La denuncia e le immagini sui social. L' ex fidanzata del rapper Faneto ha presentato denuncia contro il cantante e, pochi giorni dopo, ha pubblicato sul web le foto dei lividi che sostiene di aver riportato a causa delle percosse subite. I contenuti hanno ottenuto oltre un milione di visualizzazioni, scatenando un ampio dibattito online. Sulla vicenda è intervenuta la Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo d'indagine, affidando gli accertamenti alla Polizia di Stato. A riportare la notizia sono stati La Repubblica e Il Messaggero. Le parole della giovane. In una serie di messaggi pubblicati sui social, la ragazza ha spiegato le ragioni della sua decisione: " Le storie le ho messe perché nessuna donna deve passare quello che ho vissuto io.

