Il rapper Faneto denunciato dalla ex | L' ho coperto per mesi ora basta E sui social mostra i lividi

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Percosse, minacce di morte, stalking. Sono alcune delle accuse rivolte al rapper Faneto dalla ex fidanzata, che sui social ha mostrato i lividi sul volto e condiviso audio e video che testimonierebbero gli abusi del trapper 21enne, all'anagrafe Valentin Antonio Segura.In uno dei video si sente. 🔗 Leggi su Today.it

“Picchiata e minacciata da Faneto”, la denuncia social della ex contro il rapper milanese

Faneto accusato di violenze, la ex del rapper mostra i lividi e i messaggi: “Ricordati che morirai”

rapper faneto denunciato ex“Ti sgozzerò”. La ex del rapper italo dominicano Faneto, picchiata e minacciata di morte, lo denuncia alla polizia per violenze e stalking - In un crescendo di insulti e minacce il rapper 21enne l’ha schiaffeggiata in faccia provocandole degli ematomi che la ragazza ha mostrato sul suo profilo social. Riporta ilgiorno.it

rapper faneto denunciato exI rapper criticano Faneto, accusato di violenze dall’ex fidanzata, e spunta un video in cui viene aggredito - Alcuni cantanti hanno criticato Faneto, accusato dall'ex fidanzata di violenze, minacce e stalking: il rapper ha anche subito un'aggressione in strada ... Come scrive fanpage.it

