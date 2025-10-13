Il rapinatore solitario di Primavalle | armato di coltello rapina due ragazzi sul bus e uno in strada

Felpa con cappuccio nero e un coltello in tasca. Così un malvivente ha rapinato tre persone dopo averle minacciate mostrando loro la "lama" a Primavalle. Un uomo, residente proprio nello stesso quartiere popolare di Roma nord ovest, dove era già stato arrestato per una precedente rapina messa a. 🔗 Leggi su Romatoday.it