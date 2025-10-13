Il racconto di un' alba che potrebbe restare per sempre nella storia | ostaggi liberi dopo 738 giorni
La notte tra domenica e lunedì è passata insonne, le luci negli appartamenti di Tel Aviv sono rimaste accese, ogni tanto una musica, la voce di una notiziario, gruppetti per strada. Nell’ultimo buio prima del chiarore, in quella che poco dopo Donald Trump definisce "un’alba storica", semplici cittadini hanno arrotolato la bandiera di Israele e si sono dirette verso Piazza degli Ostaggi: l’appuntamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
