Il questore incontra il neo comandante dei carabinieri
Il questore della Provincia di Pordenone Giuseppe Solìmene ha ricevuto il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Pordenone, il colonnello Emanuele Spiller.Nel corso del confronto che si è svolto in questura è stato posto l'accento sui solidi legami tra la Polizia di Stato e l'Arma dei.
