Il protocollo del ritorno degli ostaggi di Hamas | come si ricostruisce una mente dopo 734 giorni di buio
Dopo oltre due anni di prigionia, i primi sette ostaggi israeliani detenuti a Gaza hanno attraversato il confine verso Israele, segnando l’avvio della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco mediato dall’amministrazione Trump. Le Forze di Difesa Israeliane e lo Shin Bet hanno confermato di aver ricevuto i prigionieri liberati, che sono stati immediatamente presi in carico per essere trasportati verso strutture mediche specializzate. Gli ostaggi rilasciati in questa prima tranche sono Matan Angrest, i fratelli Gali e Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dalal e Omri Miran. Secondo quanto comunicato dall’IDF, i sette sono stati consegnati alla Croce Rossa nella città di Gaza e successivamente trasferiti alle forze israeliane, che li hanno accompagnati attraverso il confine. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: protocollo - ritorno
Accadde oggi : 6 ottobre 1954: Manifestazione di giubilo per il ritorno di Trieste all'Italia notizia diramata dalla R.A.I. al giornale radio delle ore 13 di ieri circa la firma del protocollo per il ritorno di Trieste all'Italia, è stata accolta con particolare emozione dalla cit - facebook.com Vai su Facebook
Una "mattina di speranza": ostaggi israeliani a casa. Cosa accade adesso - Il rilascio dei primi ostaggi segna l’inizio del delicato scambio tra Israele e Hamas. Si legge su msn.com
Ostaggi, l’attesa delle famiglie: «Saranno irriconoscibili. Ricostruiremo la vita» - La gente è seduta tutta intorno a lui, in silenzio, composta. ilmessaggero.it scrive