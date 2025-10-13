Anche il Comune di Lazzate è entrato nel “ Progetto Parchi “ finanziato da Regione Lombardia per la sicurezza. Si tratta di una collaborazione tra polizie locali con capofila Limbiate per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana da attuare sul territorio del Parco delle Groane e del parco Pineta. Sono in programma attività di prevenzione e controllo da settembre a dicembre, in alcune delle zone più sensibili dei comuni aderenti, in particolare per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, agli atti vandalici, alle violazioni del codice della strada. Dell’accordo fanno parte, oltre a Limbiate, anche i comuni di Arese, Barlassina, Bovisio Masciago, Bregnano, Carimate, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Meda, Seveso, Solaro, Varedo e l’Ente Parco Groane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Progetto del Pirellone. Guerra a vandali e spacciatori. Via ai pattuglioni anti-degrado