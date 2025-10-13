Il professor Paolo Marzullo è il nuovo primario di endocrinologia

Novaratoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Paolo Marzullo è il nuovo direttore della Struttura complessa di endocrinologia dell’ospedale Maggiore di Novara.Specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e dottore di ricerca in Scienze endocrinologiche e metaboliche, ha conseguito i propri titoli accademici con il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

