il produttore irlandese graham smith ha realizzato un album di musica per bambini con strumenti giocattolo

Un produttore di drum ’n’ bass di Dublino, Graham Smyith ha composto un album su misura con strumenti per bambini progettati per i bambini. Music For Babies To Rave And Sleep To, è il titolo dell’album disponibile in streaming su Bandcamp, contenete otto brani realizzati principalmente con pianoforte giocattolo e kalimba. L’inizio del progetto è arrivato al DJ e conduttore radiofonico mentre cercava di comporre delle ninne nanne al pianoforte per il nipote appena nato, che poi ha tentato di ricreare con gli strumenti dei bambini. Smyth ha iniziato a studiare gli effetti dei suoni e delle frequenze sullo sviluppo cognitivo dei bambini piccoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

