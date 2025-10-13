Il processo Chinatruck non inizia | si vanificano 7 anni di indagini E’ un danno per lo Stato

"Come è stato definito giustamente dalla Nazione, il processo Chinatruck rischia concretamente di diventare il processo delle beffe. Dopo anni di investigazioni da parte della squadra Mobile di Prato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato e dalla DDA di Firenze, e dopo 7 anni dall’ arresto dei presunti mafiosi cinesi, si rischia che vada tutto in prescrizione vanificando il lavoro degli investigatori e con il costo per lo Stato che ammonta a più di qualche milione di euro, tra intercettazioni e costo del personale impiegato in queste indagini". Ad intervenire è Aldo Milone di Prato libera e sicura,da sempre in prima linea su questo tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

