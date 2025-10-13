Il principe Leka II di Albania e Blerta Celibashi presto sposi | il look di lei per il fidanzamento ufficiale lascia sperare in un abito da sposa da applauso

Il principe Leka II di Albania e Blerta Celibashi hanno annunciato il loro fidanzamento diffondendo alcuni scatti ufficiali. L'abito della futura sposa? Un immacolato concentrato di grazia ed eleganza. Sarà forse un assaggio couture di quello che vedremo nel giorno delle sue nozze?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe Leka II di Albania e Blerta Celibashi presto sposi: il look di lei per il fidanzamento ufficiale lascia sperare in un abito da sposa da applauso

In questa notizia si parla di: principe - leka

Chi è Blerta Celibashi, la splendida fidanzata del Principe Leka

FIDANZAMENTO REALE! La casa reale albanese ha annunciato il fidanzamento di Sua Altezza Reale il principe Leka d’Albania con Blerta Celibashi. Il principe Leka é l’unico figlio di Leka Zogu ed é considerato Pretendente al trono d’Albania. Ha già una figl - facebook.com Vai su Facebook

Albania, il principe Leka II e la principessa Elia divorziano dopo 8 anni. «Il matrimonio ha perso la sua funzione» - Il principe Leka II e la principessa ereditaria Elia d’Albania hanno deciso di divorziare dopo otto anni di matrimonio. Lo riporta ilmessaggero.it

Albania, il principe Leka e la principessa Elia divorziano dopo 8 anni: «A volte la separazione è l’unica opzione» - Il principe Leka II e la principessa ereditaria Elia d’Albania hanno deciso di divorziare dopo otto anni di matrimonio. corriereadriatico.it scrive