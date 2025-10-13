Il principe Leka II di Albania e Blerta Celibashi presto sposi | il look di lei per il fidanzamento ufficiale lascia sperare in un abito da sposa da applauso

Il principe Leka II di Albania e Blerta Celibashi hanno annunciato il loro fidanzamento diffondendo alcuni scatti ufficiali. L'abito della futura sposa? Un immacolato concentrato di grazia ed eleganza. Sarà forse un assaggio couture di quello che vedremo nel giorno delle sue nozze?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

