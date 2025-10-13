Il primo dato provinciale

arriva con le prime due sezioni scrutinate: Giani 56,73%, Tomasi 41,35%, Bundu 1,92%. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: primo - dato

Jasmine Paolini analizza la vittoria su Aiava: “Non facile per essere un primo turno, Cincinnati mi ha dato serenità””

Il primo Carpi di Cassani: "La squadra ha dato tutto"

Milan-Estupiñán: è primo in un dato nei top-5 campionati europei

Primo di una fortunata serie di romanzi che ha dato origine alla famosa serie televisiva “ L’allieva” , colpisce per i toni ironici e leggeri della narrazione . Le descrizioni dettagliate fanno sì che si entri nella scena e si rimanga coinvolti nelle vicende narrate come - facebook.com Vai su Facebook

Fieri di aver dato vita al primo vero “Corridoio Universitario” da #Gaza. Poco fa, con dei voli su Roma e Milano provenienti dalla Giordania, abbiamo accolto altre 70 persone arrivate dalla Striscia. Tra loro, oltre ad alcuni familiari di palestinesi ricoverati nei nos - X Vai su X

Affluenza alle elezioni regionali della Toscana 2025, il primo dato e il confronto con il 2020 - Siamo sotto la soglia del 10%, circa 4 punti in meno rispetto all’ultima tornata quando alla stessa ora, cioè alle 12 della domenica, aveva votato il 14% degli aventi diritto ... Come scrive lanazione.it

Imperia, via al congresso per il segretario provinciale Pd: sfida all’ultimo voto tra Mannoni e Brun - Dopo i circoli di Imperia, San Lorenzo e Santo Stefano, si prosegue sino a fine mese. Si legge su ilsecoloxix.it