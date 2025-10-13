Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 13 Ottobre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1237 €kWh. Analizzando la giornata precedente (12 Ottobre 2025), si osserva una significativa variabilità oraria: il prezzo minimo è stato di 0,0858 €kWh e il massimo di 0,1586 €kWh. Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e mattutine (in particolare tra le 2:00 e le 6:00), mentre il picco di costo si è registrato alle 20:00. Queste oscillazioni orarie sono fondamentali per chi desidera ottimizzare i propri consumi energetici, scegliendo le fasce più convenienti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

