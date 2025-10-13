Il prezzo del gas per le famiglie oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas naturale (Smc) permette di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come viene determinato e quanto può incidere sulle spese domestiche. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,415120 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
