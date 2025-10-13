Il presidio della polizia locale e le altre iniziative al Piano Silvetti | Segnale di vicinanza e attenzione per il quartiere - VIDEO
ANCONA – È stato inaugurato questa mattina dal sindaco, Daniele Silvetti, e da alcuni esponenti della giunta comunale, il presidio della polizia locale al Piano, che si trova al posto dell'ex edicola di piazza Ugo Bassi. «Il presidio è stato richiesto dai cittadini, è un segnale di vicinanza e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
