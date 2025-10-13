Il presidente Usa Donald Trump accolto dal governo israeliano

Trump è stato accolto sul tappeto rosso mentre scendeva dall'Air Force One poco prima delle 9 dal suo omologo israeliano Isaac Herzog e dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Il presidente statunitense ha poi lasciato l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv a bordo della limousine presidenziale assieme al premier Benjamin Netanyahu. I due, secondo il programma ufficiale, sono diretti alla Knesset dove è atteso l'intervento del tycoon. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il presidente Usa Donald Trump accolto dal governo israeliano

Il falso video del Presidente della Liberia Joseph Boakai contro Donald Trump

Donald Trump, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell: il triangolo che fa tremare il presidente USA

“Fanculo George Clooney. Donald Trump? Un dittatore”: Hunter Biden (figlio dell’ex Presidente Usa Joe) torna a parlare

MEDIO ORIENTE | Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta guardando in diretta streaming il rilascio in corso degli ostaggi israeliani da Gaza mentre si trova a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso Israele #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/20 - X Vai su X

Dossier - Hamas: storia, trasformazioni e la nuova apertura al piano di Trump Hamas ha comunicato di accettare alcune parti del piano di pace proposto dall’ex presidente Donald Trump. (Giacomo Cioni) Negli ultimi giorni una notizia inattesa ha scosso il diba - facebook.com Vai su Facebook

Trump, check up medico per il presidente Usa: "Sono in ottima forma" - In giornata Trump si recherà per un secondo controllo annuale di routine al Walter Reed National Military Medical Center, poco fuori Washington. Da tg24.sky.it

Donald Trump e il Nobel per la Pace: sarebbe il quinto presidente Usa. Ecco i precedenti - Il tycoon è stato ufficialmente candidato dalle famiglie degli ostaggi israeliani. Scrive panorama.it