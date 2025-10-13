Il presidente Usa Donald Trump accolto dal governo israeliano

Trump è stato accolto sul tappeto rosso mentre scendeva dall'Air Force One poco prima delle 9 dal suo omologo israeliano Isaac Herzog e dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Il presidente statunitense ha poi lasciato l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv a bordo della limousine presidenziale assieme al premier Benjamin Netanyahu. I due, secondo il programma ufficiale, sono diretti alla Knesset dove è atteso l'intervento del tycoon. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

