Il preside del San Giorgio dopo l' occupazione | Capipopolo agli studenti che denunciano molestie durante uno stage

Una nuova comunicazione del dirigente scolastico del Nautico San Giorgio Paolo Fasce sta facendo discutere tra le famiglie degli studenti che l'hanno ricevuta. In seguito all'occupazione di questa mattina, Fasce ha scritto una mail dall'oggetto “Tentativo di occupazione sede di calata Darsena”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: preside - giorgio

Padre Pio TV. . Santa Messa 11 ottobre 2025 (mons. Giorgio Ferretti) - facebook.com Vai su Facebook

Pastorino attacca il preside del Nautico S. Giorgio occupato dai ProPal di sinistra - “Comprendo le difficoltà nella gestione di una scuola e la necessità di mantenere ordine e rispetto del programma scolastico, ma ciò non giustifica in alcun modo il linguaggio e i metodi usati dal dir ... ligurianotizie.it scrive