Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato a Joel Mokyr Philippe Aghion e Peter Howitt
Il 13 ottobre il premio Nobel per l’economia 2025 è stato assegnato all’americano-israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt per il loro lavoro sull’impatto delle nuove tecnologie sulla crescita economica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
In questa notizia si parla di: premio - nobel
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro
Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”
#NEWS - Premio #Nobel per l'#economia 2025, dedicato quest'anno a "creazione e distruzione", al francese Philippe #Aghion, al canadese Peter #Howitt e all'israeliano Joel #Mokyr. Il premio a Mokyr, che insegna alla Northwestern University - spiega l'Acc - X Vai su X
Il premio #Nobel per l'economia 2025, dedicato quest'anno a "creazione e distruzione", va al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e all'israeliano Joel Mokyr. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze economiche. - facebook.com Vai su Facebook