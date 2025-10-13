Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato a Joel Mokyr Philippe Aghion e Peter Howitt

Internazionale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 ottobre il premio Nobel per l’economia 2025 è stato assegnato all’americano-israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt per il loro lavoro sull’impatto delle nuove tecnologie sulla crescita economica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il premio nobel per l8217economia 232 stato assegnato a joel mokyr philippe aghion e peter howitt

© Internazionale.it - Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt

In questa notizia si parla di: premio - nobel

Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro

Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”

Cerca Video su questo argomento: Premio Nobel L8217economia 232