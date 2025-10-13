Il premio Nobel per l’Economia a Joel Mokyr Philippe Aghion e Peter Howitt

Il riconoscimento è stato ufficializzato oggi a Stoccolma dal Comitato Nobel per l'Economia composto da membri dell'Accademia reale svedese delle scienze.

il premio nobel per l8217economia a joel mokyr philippe aghion e peter howitt

© Lastampa.it - Il premio Nobel per l’Economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt

