Il premio Nobel per l’Economia a Joel Mokyr Philippe Aghion e Peter Howitt

Il riconoscimento è stato ufficializzato oggi a Stoccolma dal Comitato Nobel per l'Economia composto da membri dell'Accademia reale svedese delle scienze.

Chi sono Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, vincitori del Premio Nobel per l’Economia 2025 - Svelati i vincitori del Premio Nobel per l'Economia 2025: sono Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “per aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione” ... Da money.it

A Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt il Premio Nobel per l’Economia 2025 - Il prestigioso riconoscimento ad un trio di scienziati che hanno lavorato alla crescita economica guidata dall'innovazione ... Lo riporta tg.la7.it