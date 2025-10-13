Il post di Federica Panicucci e il compagno Marco fa il pieno di ' mi piace' | Siete bellissimi

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lei è una delle conduttrici più amate di Mediaset. Lui, invece, è il suo compagno (imprenditore e consulente di marketing). Si sta parlando di Federica Panicucci (57 anni) e Marco Bacini (49 anni). Lei ieri ha pubblicato un post dalla bellissima zona del Lago di Como e, tra le foto, anche alcune. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: post - federica

Juve Milan, Federica Zille spiazza tutti nel post partita: l’ha detto veramente, opinione completamente in controtendenza

Federica Panicucci, la verità sulla crisi con il compagno. Chi è Marco Bacini - Mentre si attendono ancora conferme sulla fine della relazione tra Rocio Morales e Raoul Bova, un'altra coppia del mondo dello spettacolo è finita al centro della cronaca rosa delle ultime settimane. Riporta ilgiornale.it

Federica Panicucci col fidanzato alle Maldive nel resort da 2000 euro a notte. Gli hater: «Ostenti ricchezza e c'è chi fa la fame» - Gli ultimi rumor li volevano in profonda crisi, già separati in casa, ma a giudicare dalle ultime foto condivise sui social network l'amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini va a gonfie vele. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Post Federica Panicucci Compagno