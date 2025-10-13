Antonio Giordano e Sandra Pellegrino hanno creduto in uno dei prodotti simbolo del Made in Italy: l'aceto balsamico tradizionale. Da Modena lo hanno portato dritto cuore del Vallo di Diano, con il suo aroma unico ed il sapore inconfondibile, nella piccola acetaia artigianale della Locanda di San Cipriano ad Atena Lucana. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

© Gamberorosso.it - Il piccolo ristorante con acetaia che ha portato il balsamico in Lucania