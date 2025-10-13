Il people comedy show torna in prima serata | protagonisti della puntate odierna gli abitanti di Fuscaldo in provincia di Cosenza

D opo il buon successo della prima edizione, torna stasera alle 21.20 su Rai 2 il programma Lo spaesato condotto da Teo Mammucari. Un viaggio tutto da ridere in sei puntate che racconta l’Italia dei piccoli comuni fondendo umorismo e tradizioni locali attraverso l’ironia dissacrante del suo conduttore. Protagonisti della prima puntata gli abitanti di Fuscaldo, piccolo borgo costiero in provincia di Cosenza. Teo Mammucari a “Domenica In”: «Vi racconto le ombre della mia infanzia» X Leggi anche › Teo Mammucari a “Domenica In”: «Mia madre mi ha abbandonato in collegio» Lo spaesato 2025 nuova stagione: anticipazioni prima puntata del 13 ottobre su Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il people comedy show torna in prima serata: protagonisti della puntate odierna gli abitanti di Fuscaldo in provincia di Cosenza

