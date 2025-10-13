Il Pentagono annuncia una base militare del Qatar in Usa Proteste dal popolo Maga | Traditi
Il popolo Maga è in rivolta per la decisione del Pentagono di ospitare nuova base militare del Qatar negli Stati Uniti. Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth aveva infatti annunciato il 10 ottobre che nascerà una base dell’aeronautica qatariota nell’ Idaho, affermando che Doha ha svolto un “ruolo fondamentale” nella mediazione per l’accordo di pace a Gaza. Subito sono arrivate critiche da parte della trumpiana Lara Loomer, dell’ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon e da molti altri seguaci del presidente Usa. Proteste che hanno spinto Hegseth a chiarire, in un secondo momento, che non si tratterà di una base militare straniera come le altre sul territorio americano: “La controlleremo noi”, ha specificato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
