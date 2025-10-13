Il parto in casa finisce in tragedia | la neonata muore in ospedale soccorsi inutili

Una tragedia si è consumata nelle scorse ore in Veneto, dove una neonata è morta poche ore dopo essere venuta al mondo. Era nata in casa, con un parto programmato in ambiente domestico, ma qualcosa è andato storto subito dopo la nascita. I primi segnali di sofferenza respiratoria sono comparsi quasi immediatamente, gettando nel panico i presenti e spingendo le ostetriche private che assistevano la madre a chiedere aiuto ai soccorsi d’urgenza. L’intervento del 118 è stato rapido: un elicottero si è alzato in volo per trasportare la piccola al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it