Il Parco della Costa Teatina che dovrebbe tutelare anche i trabocchi | deciso nel 2001 non esiste ancora
Per l’istituzione effettiva del Parco Nazionale della Costa teatina, in Abruzzo, l’attesa prosegue. Da 24 anni. Specificatamente dal 23 marzo 2001. “Il Ministro dell’ambiente – si poteva leggere nel decreto – procede, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Ma il parco non è ancora nato nonostante altri passaggi, come nel 2011, quando una nuova legge sottolineò che “in ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici” serviva attuare la legge di dieci anni prima entro 7 mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bellezza, ricerca e valorizzazione, sulla Costa Viola nasce il Parco dei Miti dello Stretto
“Serbatoio d’Arte”, un pomeriggio di spettacolo e creatività al Parco Simone Costa
Il Parco della costa teatina attende da quasi 25 anni, ricorso al Tar del Wwf contro l'immobilismo delle istituzioni
Nel 2024, al largo del Parco Nazionale di Tortuguero (Costa Rica), è stato catturato durante una gara di pesca uno squalo nutrice (Ginglymostoma cirratum) lungo 2 metri con una colorazione completamente dorata e occhi bianchi. Gli studi hanno confermat - facebook.com Vai su Facebook
Il Parco della Costa Teatina che dovrebbe tutelare anche i trabocchi: deciso nel 2001, non esiste ancora - Sisi, ingialliti dal tempo e dalla salsedine, costeggiano la strada che dall'aeroporto di Sharm el- Da ilfattoquotidiano.it
Orlando, accordo su parco costa teatina - L' ha detto a Chieti il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando dopo l'incontro con 8 sindaci dellacosta teatina. Riporta ilsecoloxix.it