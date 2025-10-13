Il paradosso della scelta | perché troppe opzioni portano alla paralisi

2anews.it | 13 ott 2025

Come funziona il bias del sovraccarico di scelta, il fenomeno psicologico per cui un eccesso di alternative può generare stress, indecisione e peggiorare la qualità delle nostre decisioni. Ogni giorno, un individuo medio prende circa 35.000 decisioni, un flusso quasi ininterrotto di scelte che vanno da quelle più banali e inconsce, come cosa indossare, a quelle . 🔗 Leggi su 2anews.it

Il paradosso della scelta: perché troppe opzioni portano alla paralisi

