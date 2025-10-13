Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Dal 13 Al 17 Ottobre 2025 | Rosa Aggredita Da Sacchi!
Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Dal 13 Al 17 Ottobre 2025: Rosa viene aggredita per strada da Sacchi e vive momenti di grande paura. Mimmo interviene più volte per difenderla, ma l'uomo non si arrende. Adelaide prova il suo abito da sposa, ma un imprevisto rischia di rovinare tutto. Greta si offre di aiutarla, conquistando la fiducia della contessa. Salvo ed Elvira salutano amici e colleghi prima di partire per Sanremo.
