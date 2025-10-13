Il Papa ordina un rito riparatorio dopo la profanazione dell' altare di San Pietro a colpi di urina
Nelle scorse ore Papa Leone XIV ha incontrato privatamente il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica vaticana, esprimendogli tutto il suo personale sconcerto per quanto accaduto venerdì scorso, quando un uomo è riuscito a eludere la sicurezza e salire fin sull'altare della Confessione di San Pietro urinando sulla Sacra Mensa. Durante l'incontro, che fonti interne vicine al pontefice raccontano essere stato a dir poco “tempestoso”, Leone XIV ha ordinato perentoriamente al cardinale di celebrare il prima possibile un rito penitenziale riparatorio dopo l'atto sacrilego che ha profanato il più celebre altare del pianeta, quello dove solo il Papa può celebrare messa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
