Il Papa in Umbria prima visita ad Assisi possibile il 20 novembre
Assisi (Perugia), 13 ottobre 2025 – Papa Leone XIV potrebbe arrivare ad Assisi il 20 novembre: sarebbe la prima visita dopo l’elezione del Pontefice. L’occasione – l’ipotesi è ancora allo studio - sarebbe legata alla chiusura dell’assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana in programma quest’anno nella città di san Francesco a partire dal 17 novembre, ma sarebbe anche l’occasione per una visita alla città e rendere omaggio ai suoi santi e ai luoghi ad essi dedicati, da San Francesco, a Santa Chiara, a San Carlo Acutis che papa Prevost ha citato in più di un’occasione. A cominciare proprio da Acutis, salito agli onori degli altari il 7 settembre scorso – insieme San Pier Giorgio Frassati – e del quale ieri è stato ricordata, nel giorno dell’anniversario della sua morte, la memoria liturgica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
